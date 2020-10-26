Гражданам РФ не придется собирать справки, подтверждающие право на пособие

Россияне, получающие субсидии на оплату услуг ЖКХ, могут рассчитывать на это пособие, по крайней мере, до конца 2020 года. Соответствующее решение приняли в правительстве.

"Субсидии будут пролонгироваться автоматически. С 1 октября по 31 декабря они станут предоставляться в том же размере, что и раньше. А уже в следующем году их пересмотрят",

– сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 26 октября.



Весной этого года было объявлено, что продление жилищных субсидий будет происходить в беззаявительном порядке до 1 октября 2020 года. Это было сделано, чтобы избавить граждан от посещения присутственных мест в период эпидемии коронавируса. Продление выплат идет на полгода вперед.

Ранее стало известно, что правительство готовится пересмотреть правила предоставления субсидий по ЖКХ и социальную норму на жилые квадратные метры.



По данным на 26 октября, за минувшие сутки в России заболели коронавирусом более 17 тысяч человек.