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Россияне, получающие субсидии на оплату услуг ЖКХ, могут рассчитывать на это пособие, по крайней мере, до конца 2020 года. Соответствующее решение приняли в правительстве.
"Субсидии будут пролонгироваться автоматически. С 1 октября по 31 декабря они станут предоставляться в том же размере, что и раньше. А уже в следующем году их пересмотрят",
– сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 26 октября.
Весной этого года было объявлено, что продление жилищных субсидий будет происходить в беззаявительном порядке до 1 октября 2020 года. Это было сделано, чтобы избавить граждан от посещения присутственных мест в период эпидемии коронавируса. Продление выплат идет на полгода вперед.
Ранее стало известно, что правительство готовится пересмотреть правила предоставления субсидий по ЖКХ и социальную норму на жилые квадратные метры.
По данным на 26 октября, за минувшие сутки в России заболели коронавирусом более 17 тысяч человек.
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