Госслужащего лишили работы после грубой ошибки на презентации правительства

Сахалинское правительство уволило чиновнка, использовавшего карту Курильских островов, изображенных как территориальная часть Японии. Об этом стало известно сегодня, 26 октября.

Как отмечает источник, решение о крайней мере дисциплинарного взыскания был принято после заседания рабочей группы по поддержке предпринимателей региона, на котором была представлена презентация. Одним из ее информационных источников и оказалась злополучная карта, взятая с одного из японских ресурсов в Сети.

В пресс-службе региона сообщили, что Курилы были окрашены в цвет Хоккайдо, входящий в состав Японии. Участники совещания расценили эту ошибку как непростительную для допущения халатность.

После инцидента губернатор Сахалинской области потребовал провести срочное служебное расследование.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не так давно заявил, комментируя недовольство Токио из-за проведения геологических работ у Курильских островов, что РФ имеет право на осуществление любых исследований в пределах своих территорий.

Ранее сообщалось о том, что госслужащая Лидия Бузовчук лишилась должности в администрации Энгельсского района Саратовской области из-за слов о "скулящих россиянах". Чиновницу уволили в результате служебной проверки.