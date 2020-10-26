Советские мультипликаторы тоже не в восторге от новых Волка и Зайца

Киностудия "Союзмультфильм" презентовала новые образы главных героев любимого многими мультфильма "Ну, погоди!, однако сразу же столкнулись с жесткой критикой в свой адрес. Новые Заяц и Волк вызвали много вопросов не только у пользователей Интернета, но и у других мультипликаторов.

Так, своим мнением поделился Гарри Бардин. Он уверен, что копия получилась значительно хуже оригинала, пишет "Взгляд".

"Конечно, это их право, использовать мультфильмы как угодно. Другое дело, будет ли переворачиваться в гробу Слава Котеночкин – это вопрос", – заявил советский мультипликатор в разговоре с журналистами.

Бардин призвал создателей мультфильмов перестать обращаться к прошлому и начать создавать что-то новое, "ломать через колено" старые образы.

В социальных сетях у пользователей также спросили, что они думают по поводу перерисованных главных героев. Ответ явно не понравится "Союзмультфильму", потому что большей части опрошенных изменения не понравились.

Вот это жесть!!! Издеваются над нашим детством и ещё нашим детям хотят показать таких уродов!!! Это м/ф на котором выросло не одно поколение, интересно был хоть какой-нибудь опрос по изменению персонажей?! — Санька-Саша-Александр (@OF1n91YQNf2rDDi) October 26, 2020

Пользователи требуют, чтобы вернули старую рисовку полюбившихся персонажей. "Старый вариант в тысячу раз лучше нового!", "Мрачный волк и глупый заяц", "Нет!!! Только старый!!! Оставьте старый вариант", "От этих прямо прет агрессия, а те вызывали улыбку, смех и хорошее настроение", – считают в Сети.

К слову, Волка в ремейке будет озвучивать Гарик Харламов. Многим родителям это не понравилось, из-за чего резидент Comedy Club подвергся жесткой критике. Ответ юмориста не заставил себя ждать. Он ответил на негативные комментарии и призвал разбушевавшихся пользователей Интернета успокоиться.