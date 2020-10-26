Состояние пациентов средней тяжести

Пять человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву в Дагестане. Медики обнаружили признаки заболевания во время планового обхода по дворам.

Как сообщают РИА "Новости", всех больных изолировали в палатах. Их состояние оценивают как средне тяжелое, у каждого пациента наблюдаются кожные проявления болезни.

Под наблюдением из-за риска развития болезни находятся еще 14 человек. Их ежедневно осматривают специалисты, проверяя кожные покровы и измеряя температуру.

Предположительно, граждане могли заразиться во время убоя и разделывания домашнего скота.