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Пять человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву в Дагестане. Медики обнаружили признаки заболевания во время планового обхода по дворам.
Как сообщают РИА "Новости", всех больных изолировали в палатах. Их состояние оценивают как средне тяжелое, у каждого пациента наблюдаются кожные проявления болезни.
Под наблюдением из-за риска развития болезни находятся еще 14 человек. Их ежедневно осматривают специалисты, проверяя кожные покровы и измеряя температуру.
Предположительно, граждане могли заразиться во время убоя и разделывания домашнего скота.
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