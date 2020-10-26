Пока вопрос только прорабатывается

Владимир Путин поручил правительству увеличить выплату больничных родителям с детьми. Пособие по временной нетрудоспособности должно затронуть тех, у кого есть дети младше семи лет.

"Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты", – указано в поручении.

Мера должна быть проработана до 15 января 2021 года.

Также президент поручил правительству предоставить предложения по оказании финансовой поддержки детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство утвердило выплату на детей в размере 10 тысяч рублей. Ее можно будет получить при соблюдении ряда условий.

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