Изменения выплат родителям: Путин отдал поручение правительству

Изменения выплат родителям: Путин отдал поручение правительству
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пока вопрос только прорабатывается

Владимир Путин поручил правительству увеличить выплату больничных родителям с детьми. Пособие по временной нетрудоспособности должно затронуть тех, у кого есть дети младше семи лет. 

"Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты", – указано в поручении. 

Мера должна быть проработана до 15 января 2021 года. 

Также президент поручил правительству предоставить предложения по оказании финансовой поддержки детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. 

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство утвердило выплату на детей в размере 10 тысяч рублей. Ее можно будет получить при соблюдении ряда условий. 

Новость дополняется

Евгения НАГОРСКАЯ

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