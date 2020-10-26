Как просто отмыть пригоревшую кастрюлю: помогут сода и яичная скорлупа

Как просто отмыть пригоревшую кастрюлю: помогут сода и яичная скорлупа
Фото: pixabay.com
Вернуть посуде первозданный вид можно без дорогостоящих средств

Хозяйкам, которые много готовят, нередко приходится сталкиваться с конфузами на кухне: то суп пригорит, то второе подгорит. Очистить посуду после таких кулинарных перипетий бывает не так-то просто. Особенно, когда нет желания прибегать к дорогим моющим средствам. В таком случае можно воспользоваться народными методами.

Сода и силикатный клей

Этот метод позволит ликвидировать последствия серьезной "аварии" на кухне. Если емкость сгорела и внутри, и снаружи, то нужно приобрести силикатный клей. Сначала следует взять посуду побольше пострадавшей. В нее нужно залить воду (чуть больше половины объема), выдавить тюбик клея и положить ложку соды. Довести до кипения. В эту смесь погружаем подгоревшую кастрюлю и варим минут 20. После этого посуду достаточно промыть под теплой водой – она будет сиять первозданным видом.

Яичная скорлупа и простое моющее средство

Этот способ подойдет для того, чтобы удалить недавно пригоревшие продукты. Например, молоко или кашу. При сильном нагаре нужно использовать другой метод. Итак, для начала следует измельчить скорлупу и засыпать ее на дно. Сверху залить средством для мытья посуды и подогретой водой. Эту конструкцию нужно оставить на полтора часа, а потом помыть.

Таблетки для посудомойки

Подойдет хозяйкам, у которых есть посудомоечная машина. В таком случае можно позаимствовать одну из таблеток для чистки посуды и использовать ее в борьбе с нагаром. В кастрюлю нужно залить воду, так, чтобы она покрывала нагар на пару сантиметров. Кладем туда таблетку и ставим на огонь. На слабом огне доводим до кипения. Кипятим минут 20, даем остыть, а потом ополаскиваем водой.

Кстати, от плесени и нагара на посуде можно использовать перекись водорода.

Ольга ФЕДОРОВА

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