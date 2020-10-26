Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

На Украине проголосовали за Владимира Путина, а россиян с детьми могут ждать изменения в выплате больничных – эти и другие события в ежедневной подборке новостей.

Политика

Японский премьер-министр сделал новое заявление по Курильским островам.

Власти Белоруссии заявили, что никаких массовых протестов в стране нет.

Владимир Путин сделал предложение американцам по ракетному договору.

В Крыму предупредили Украину, что водная блокада полуострова может обернуться для страны потерей Днепра.

Выборы на Украине не прошли без курьезных случаев. Один из граждан сделал свой выбор в пользу Владимира путина.

Дональд Трамп рассказал о неловкой ситуации, в которую попал Джо Байден.

Немцы начинают терять терпение из-за выпадов Алексея Навального.

Армия



Минобороны начало переброску роботизированных С-300 на Курилы.

В США назвали главные козыри "Варшавянки".

В России рассказали о добытых чертежах американского бомбардировщика



Экономика

Эксперты прогнозируют укрепление рубля в течение недели.

Жизнь

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября – подробности в материале "Утро.ру".

Владимир Путин поручил правительству проработать изменение выплат для родителей с детьми до 7 лет.

Предполагаемый трубоукладчик "Северного потока – 2" отправился к недостроенному участку газопровода.

Нидерландский журналист увидел противоречивые данные в отчете по делу MH17.

Россиянам продлили субсидии по ЖКХ. Предоставлять дополнительные справки для их получения не потребуется.

Шоу-бизнес

Стало известно, что Жигунов ушел во второй раз от своей жены.

Фигурантам дела вдовы Баталова выдвинули обвинения.