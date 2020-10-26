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- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
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На Украине проголосовали за Владимира Путина, а россиян с детьми могут ждать изменения в выплате больничных – эти и другие события в ежедневной подборке новостей.
Политика
Японский премьер-министр сделал новое заявление по Курильским островам.
Власти Белоруссии заявили, что никаких массовых протестов в стране нет.
Владимир Путин сделал предложение американцам по ракетному договору.
В Крыму предупредили Украину, что водная блокада полуострова может обернуться для страны потерей Днепра.
Выборы на Украине не прошли без курьезных случаев. Один из граждан сделал свой выбор в пользу Владимира путина.
Дональд Трамп рассказал о неловкой ситуации, в которую попал Джо Байден.
Немцы начинают терять терпение из-за выпадов Алексея Навального.
Армия
Минобороны начало переброску роботизированных С-300 на Курилы.
В США назвали главные козыри "Варшавянки".
В России рассказали о добытых чертежах американского бомбардировщика
Экономика
Эксперты прогнозируют укрепление рубля в течение недели.
Жизнь
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября – подробности в материале "Утро.ру".
Владимир Путин поручил правительству проработать изменение выплат для родителей с детьми до 7 лет.
Предполагаемый трубоукладчик "Северного потока – 2" отправился к недостроенному участку газопровода.
Нидерландский журналист увидел противоречивые данные в отчете по делу MH17.
Россиянам продлили субсидии по ЖКХ. Предоставлять дополнительные справки для их получения не потребуется.
Шоу-бизнес
Стало известно, что Жигунов ушел во второй раз от своей жены.
Фигурантам дела вдовы Баталова выдвинули обвинения.
У Вашингтона не остается места для маневра после публичного сигнала из Москвы
Москва сделала предложение Вашингтону по ракетному договору