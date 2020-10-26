Что случилось сегодня: последние новости на 26 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 26 октября
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

На Украине проголосовали за Владимира Путина, а россиян с детьми могут ждать изменения в выплате больничных – эти и другие события в ежедневной подборке новостей. 

Политика

Японский премьер-министр сделал новое заявление по Курильским островам. 

Власти Белоруссии заявили, что никаких массовых протестов в стране нет.

Владимир Путин сделал предложение американцам по ракетному договору. 

В Крыму предупредили Украину, что водная блокада полуострова может обернуться для страны потерей Днепра. 

Выборы на Украине не прошли без курьезных случаев. Один из граждан сделал свой выбор в пользу Владимира путина. 

Дональд Трамп рассказал о неловкой ситуации, в которую попал Джо Байден. 

Немцы начинают терять терпение из-за выпадов Алексея Навального. 

Армия

Минобороны начало переброску роботизированных С-300 на Курилы.

В США назвали главные козыри "Варшавянки".

В России рассказали о добытых чертежах американского бомбардировщика 

Экономика

Эксперты прогнозируют укрепление рубля в течение недели. 

Жизнь

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября – подробности в материале "Утро.ру". 

Владимир Путин поручил правительству проработать изменение выплат для родителей с детьми до 7 лет. 

Предполагаемый трубоукладчик "Северного потока – 2" отправился к недостроенному участку газопровода. 

Нидерландский журналист увидел противоречивые данные в отчете по делу MH17. 

Россиянам продлили субсидии по ЖКХ. Предоставлять дополнительные справки для их получения не потребуется. 

Шоу-бизнес

Стало известно, что Жигунов ушел во второй раз от своей жены. 

Фигурантам дела вдовы Баталова выдвинули обвинения. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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