Жителей Подмосковья призывают не смотреть в глаза лисе при встрече

Хищники стали чаще появляться вблизи с населенными пунктами

Встреча с диким зверем может быть очень опасна. Жители Подмосковья стали жаловаться, что в последнее время лисы стали часто появляться на улицах населенных пунктов. Экологи рассказали, как вести себя с животным, чтобы избежать неприятностей. 

Как правило, лисы прибегают в город, если им нечего есть или они больны бешенством. При встрече с рыжей хищницей не нужно ей улыбаться, поскольку животное может принять улыбку за оскал. Также не стоит смотреть ей в глаза, а лучше медленно, не поворачиваясь спиной отходить назад. Задабривать лису тоже не нужно, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

О животном лучше сообщить в администрацию или Минсельхозпрод региона, чтобы специалисты вытеснили лису обратно в лес. 

Ранее стало известно, что Подмосковные спасители с трудом вытащили из жилого дома лису. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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