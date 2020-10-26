СБУ обвинили в подделке снимков с проездом ЗРК с якобы территории России

На Украине подделали фотографии с проездом установки "Бук" в деле о гибели малайзийского самолета "Боинг" MH17 в июле 2014 г. в районе воюющего Донбасса. Над снимками поработали в фотошопе. С таким утверждением выступил независимый технический эксперт Юрий Антипов, проведя очередное свое исследование.

Представленные Службой безопасности Украины фотофакты, можно легко опровергнуть, внимательно изучив снимки, считает специалист. В частности, его смутила тень, которая неправильно выглядит на фотографии с зенитно-ракетным комплексом на территории Незалежной и расцветка орудия.

"Этот снимок преподносится, как тот самый "Бук", который ездил в составе российской колонны на первой сценической площадке. Только вот незадача: на этом "Буке" уже не учебные, а боевые ракеты и цвет корпуса у ракет - другой", – поясняет эксперт впубликации для New Inform.

Он указал, что на снимке на фоне ЗРК на переднем плане виден минивэн и задняя часть легковушки.

"Вся загвоздка в том, что тени на фотографии, которую преподносят как одно из главных доказательств, падают на дорогу совершенно по-разному. От минивэна тень на дороге от солнца уходит далеко вперед", – сказал Антипов.

Между тем, как тень от багажника легкового автомобиля, которая в реальности должна была оказаться под днищем машины, торчит из-под него и "предательски ползет по направлению к минивэну".

Таким же несуразным образом выглядит и тень от прицепа "Бука" на видео провоза ЗРК – она идет по прямой до высокой тени от самого комплекса, хотя должна укорачиваться из-за направления света, считает эксперт. Кроме того, добавил он, отблеск совершенно не отражает излом в конструкции полуприцепа.

"Чудеса? Никаких чудес, только фотошоп и ловкость рук режиссеров комедии. Вот так в одночасье декорация с "Буком" трансформировалась в никому не нужные веселые картинки", – резюмировал Антипов.

Он назвал труды эсбэушников отравленным зельем, которое они подготовили для потребления голландских судей.

Ранее портал Bonanza Media обнародовал документы спецслужбы Нидерландов MIVD, согласно которым "Боинг" MH17 во время полета находился вне зоны досягаемости ПВО России и Украины. Как подчеркнул голландский журналист Эрик ван де Бик, это говорит о том, что выводы международной следственной группы, обвинившей в гибели самолета Москву, не соответствуют действительности.

