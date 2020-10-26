Жена Пашиняна отправится воевать в Карабахе

продолжениеАрмия Азербайджана заняла город Кубатлы
Она будет сражаться в специальном женском отряде

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян объявила, что отправится на "защиту границ родины". Она намеревается пройти специальную военную подготовку и сражаться за Нагорный Карабах. 

По ее словам, вместе с ней в регион отправятся еще 13 женщин. С завтрашнего дня они приступают к тренировкам, чтобы как можно скорее уехать в зону боевых действий. 

"Ни наша родина, ни наше достоинство не будут отданы врагу", – написала она в "Фэйсбуке". 

Анна станет вторым членом семьи, который примет участие в военном конфликте в Карабахе. До этого на войну отправился ее сын. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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