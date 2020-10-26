Хватит на год: самому активному школьнику подарят запас лимитированного мороженого

Детей приглашают поучаствовать в онлайн-марафоне

Российское движение школьников отмечает свое пятилетие – и в честь этого компания "Чистая линия" выпустила лимитированную партию мороженого с логотипом организации. Готовой запас лакомства может получить самый активный школьник.

В честь праздника Российское движение школьников запускает онлайн-марафон, который продлится около четырех часов. Он пройдет 29 октября в 10 часов утра. Основной площадкой назначили студию на 89 этаже башни "Москва-Сити". К ней подключатся еще восемь площадок, которые представят все федеральный округа России. Подарки получат все участники.

"Для меня большая честь поздравить замечательное движение РДШ – Российское движение школьников с их пятилетием. Мы к этой дате выпустили ограниченную партию мороженого российского – это пломбир в шоколаде, в фольге с логотипом движения РДШ", – рассказал вице-президент ГК "Чистая Линия" Армен Бениаминов.

Самый активный школьник получит в подарок 500 эскимо в шоколаде в лимитированной упаковке. Попробовать мороженое смогут и другие участники марафона.

Сотрудники компании подготовили для детей экскурсию вдоль производственной линии мороженого, где они смогут воочию наблюдать за процессом изготовления лакомства.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что таким подарком "Чистая линия" поразила сразу две цели: удовлетворить детское любопытство школьников, которым было бы интересно заглянуть на фабрику по производству мороженого, и помогла детям воплотить мечту о добром волшебнике.

Получилась история в которой сошлись и встреча с технологиями, и элемент профориентации, и размышления об экологичности производства – все, что сейчас интересно важно ребятам. "Чистая линия" сделала наш праздник познавательно-образовательным", – сказала Ирина Плещева.

Напомним, Российское школьное движение было создано 29 октября 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина. Оно объединяет более 500 тысяч детей и 19 тысяч образовательных учреждений по всей стране.