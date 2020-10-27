Правило не коснется выплат по старости

Получить накопительную пенсию можно раньше, чем страховые выплаты по старости. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

Пенсионные накопления ранее выплачивались одновременно со страховыми, когда россияне начинали получать льготы по старости. В прошлом году пенсионный возраст увеличился до 60 лет у женщин и 65 – у мужчин. Тем не менее, накопительную пенсию по-прежнему можно получать с 55 и 60 лет соответственно, напомнили в ПФР.

Чтобы получить накопительные выплаты, нужно не только достичь вышеуказанного возраста, но и соблюсти ряд условий. Так, для россиян обязательно наличие минимального количества пенсионных коэффициентов – 18,6, а также страхового стажа не менее 11 лет и специального стажа, необходимого для страховой пенсии.

В ПФР по Томской области также отметили, что обращаться за накопительной пенсией нужно в ту организацию, где они были сформированы. Подать заявление можно и дистанционно через личный кабинет на сайте.

Ранее в Минфине предложили сделать накопительные выплаты добровольными. Законопроект рассматривается.