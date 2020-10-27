Нерабочий праздник граждане нашей страны отметят совсем скоро

В этом году у россиян остался всего один дополнительный выходной. Это будет 4 ноября – День народного единства.

Дата, по Трудовому кодексе нашей страны, является праздничным нерабочим днем. В 2020 году она пришлась на среду.

Накануне, 3 ноября, россияне смогут трудиться по сокращенному графику. Зарплата работников с окладом в выходные праздничные дни сохраняется, сказано в ТК РФ.

В целом россияне уже отдыхали в нынешнем году дополнительно 13 дней, напоминает URA.RU. С 1 по 8 января были новогодние каникулы, 23 февраля отмечался День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – День Победы и 12 июня – День России. И 4 ноября будет последним дополнительным выходным.

Этот день имеет давнюю историю.В XVI веке на Руси у правителя не было наследника. Цари-самозванцы и польские оккупанты рвались к власти в московском княжестве. Однако собравшееся из жителей ополчение 4 ноября (22 октября по старому стилю) прогнало их всех из страны. А в 2005 году эта дата стала государственным праздником и получила название день народного единства.