Маленькая хитрость позволить избавиться от неприятного запаха

Считается, что чем опытнее хозяйка, тем больше полезных бытовых лайфхаков она знает. Благодаря этому удается сэкономить время и собственные силы. Сегодня мы расскажем, как с помощью обычных бумажных полотенец держать холодильник в чистоте.

В чем польза данного метода?

Во-первых, постеленные на полки холодильника бумажные полотенца избавляют поверхность от жира и других следов пищи. Вы попросту ставите банки или тарелки на изделия и меняете их по мере загрязнения.

Во-вторых, бумажные полотенца помогают поддерживать порядок в ящиках для овощей и фруктов. Наверняка вы замечали, что на дне отделения скапливается различный мусор – шелуха, ветки и другое. Постоянно вынимать и промывать ящик проблематично, поэтому лучше застилать на его дно салфетки, которые в любой момент можно выбросить вместе с отходами.

В-третьих, бумажные полотенца хорошо впитывают влагу и некоторые неприятные запахи.

Использование бумажных полотенец значительно упростит жизнь хозяйкам. Ведь вам больше не придется мучиться в попытках оттереть холодильник от грязи.

Вместо салфеток можно использовать полиэтиленовую пленку. Достаньте полку и оберните ее несколькими слоями материала. Таким образом, сама поверхность внутри холодильника будет оставаться чистой.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как избавить холодильник от неприятного запаха. На помощь придут пищевая сода, лимонная кислота, уксус и нашатырный спирт.