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Некоторые садоводы сажают однолетние растения под зиму – так они вырастают более крепкими и здоровыми. Кроме того, это очень разгружает весенние работы, ведь с наступлением тепла семена уже дают первые всходы.
Подзимний посев однолетников
Сеять растения нужно в конце октября – начале ноября. Слишком рано этого делать не стоит: семена могут прорасти и с наступлением холодов сразу погибнут. При этом грядки нужно подготовить заранее – лучше всего в середине сентября.
Перед посадкой почву перекапывают и удобряют калием и фосфором. Затем грунт нужно выровнять и наметить ряды. Мелкие семена обычно сажают не слишком глубоко – около 0,5 см, а вот крупные лучше погружать в землю приблизительно на 4 сантиметра.
Последний этап – мульчирование. Поливать грядки при этом не нужно. Солому или листья необходимо собирать уже только весной – до этих пор растения можно оставить в покое.
Стоит отметить, что для посева под зиму подойдут не все растения. Однолетники должны быть холодостойкими, а период от появления всходов до цветения не должен превышать 60 дней.
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