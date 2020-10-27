Не раньше октября: правила посева однолетников под зиму

Не раньше октября: правила посева однолетников под зиму
Фото: pixabay.com
Сажать семена нужно лишь с наступлением холодов

Некоторые садоводы сажают однолетние растения под зиму – так они вырастают более крепкими и здоровыми. Кроме того, это очень разгружает весенние работы, ведь с наступлением тепла семена уже дают первые всходы.

Подзимний посев однолетников

Сеять растения нужно в конце октября – начале ноября. Слишком рано этого делать не стоит: семена могут прорасти и с наступлением холодов сразу погибнут. При этом грядки нужно подготовить заранее – лучше всего в середине сентября.

Перед посадкой почву перекапывают и удобряют калием и фосфором. Затем грунт нужно выровнять и наметить ряды. Мелкие семена обычно сажают не слишком глубоко – около 0,5 см, а вот крупные лучше погружать в землю приблизительно на 4 сантиметра.

Последний этап – мульчирование. Поливать грядки при этом не нужно. Солому или листья необходимо собирать уже только весной – до этих пор растения можно оставить в покое.

Стоит отметить, что для посева под зиму подойдут не все растения. Однолетники должны быть холодостойкими, а период от появления всходов до цветения не должен превышать 60 дней.

Ранее "Утро.ру" писало, как правильно посадить под зиму морковь, чтобы рано собрать урожай.

Фоторепортаж
Для ленивых: какие неприхотливые цветы посадить на даче
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

США готовы помочь Украине с проектом по "возвращению" Крыма

Незалежная достучалась до главного союзника в вопросе "деоккупации" полуострова

Лавров жестко прошелся по Евросоюзу за хамство и неадекватность

Запад забыл, что такое дипломатия, считает министр

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1070 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей