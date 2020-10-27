Счета артиста заблокировали

Стало известно о том, что счета Михаила Ефремова арестовали. Такое решение приняла налоговая служба.

Информация появилась в телеграм-канале Mash. Сообщается, что Михаил Олегович является индивидуальным предпринимателем и платит налоги самостоятельно.

Однако из-за пандемии Ефремов лишился основного дохода и был исключен из реестра малых и средних предпринимателей. Актер не успел подать соответствующую декларацию, поскольку начались судебные тяжбы.

Кстати, деньги артисту очень нужны. Ведь он, по некоторым данным, сидит в VIP-камере и питается только едой из ресторанов.