Ефремова лишили денег

Счета артиста заблокировали

Стало известно о том, что счета Михаила Ефремова арестовали. Такое решение приняла налоговая служба.

Информация появилась в телеграм-канале Mash. Сообщается, что Михаил Олегович является индивидуальным предпринимателем и платит налоги самостоятельно.

Однако из-за пандемии Ефремов лишился основного дохода и был исключен из реестра малых и средних предпринимателей. Актер не успел подать соответствующую декларацию, поскольку начались судебные тяжбы.

Кстати, деньги артисту очень нужны. Ведь он, по некоторым данным, сидит в VIP-камере и питается только едой из ресторанов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

США готовы помочь Украине с проектом по "возвращению" Крыма

Незалежная достучалась до главного союзника в вопросе "деоккупации" полуострова

Лавров жестко прошелся по Евросоюзу за хамство и неадекватность

Запад забыл, что такое дипломатия, считает министр

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1070 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей