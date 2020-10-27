Чрезмерное употребление этого средства наносит огромный вред организму человека

У россиян витамин C пользуется большой популярностью, его считают очень полезным, особенно в период сезонных заболеваний. Однако, как установили специалисты, он не только не помогает в профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса, но и крайне опасен.

Точных данных по этому поводу нет, но, как показали исследования, витамин не только бесполезен в этих случаях. При чрезмерном употреблении он сильно вредит организму, рассказал Агентству городских новостей "Москва" врач-терапевт клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева клинической больницы №3 Сеченовского университета Владимир Бекетов.

Кроме того, при лечении COVID-19 и ОРВИ врачи не советуют применять такие средства и БАДы, добавил медик. Увлечение витамином С может вызвать отложение солей в почках и проблемы с менструальным циклом, передает "Общественная служба новостей".

Ранее "Утро.ру" писало о традиционной русской закуске, которая защитит от коронавируса. По мнению одной из диетологов, это полезное кушанье укрепляет иммунитет за счет большого содержания витамина C.