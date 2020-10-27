Смешные анекдоты на 28 октября

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– Мам, а ты мне какую рубашку дашь?
– Красную, с короткими рукавами. А что такое?
– Да мне нужно знать, докуда руки мыть.
– Ну-ка стих!
Муж удивленно:
– Стих? Какой еще стих?
– Стих – это глагол! Сел и стих, пока не влетело.
– Подскажите, пожалуйста, сколько стоит прыжок с парашютом?
– 10 тысяч.
– А если парашют не раскроется?
– Тогда мы вернем вам деньги.
– Прочтите, пожалуйста, последнюю строчку.
– Я не могу.
– Значит, у вас близорукость.
– Прекрасно… Всю жизнь был неграмотным, так теперь еще и близорукий.
– Здравствуйте! Можно мне приобрести два билета на места для поцелуев?
– У нас здесь фильм ужасов показывают.
– Ничего, я со страшненькой.
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