Смешные анекдоты на 28 октября

Непогода за окном не проблема, если есть шутки от "Утро.ру"

Разговор сына с матерью:

– Мам, а ты мне какую рубашку дашь?

– Красную, с короткими рукавами. А что такое?

– Да мне нужно знать, докуда руки мыть.

Муж с женой ссорятся. Неожиданно женщина заявляет:

– Ну-ка стих!

Муж удивленно:

– Стих? Какой еще стих?

– Стих – это глагол! Сел и стих, пока не влетело.

Мужчина подходит к инструктору:

– Подскажите, пожалуйста, сколько стоит прыжок с парашютом?

– 10 тысяч.

– А если парашют не раскроется?

– Тогда мы вернем вам деньги.

На приеме у офтальмолога.

– Прочтите, пожалуйста, последнюю строчку.

– Я не могу.

– Значит, у вас близорукость.

– Прекрасно… Всю жизнь был неграмотным, так теперь еще и близорукий.

Приходит парень в кинотеатр.

– Здравствуйте! Можно мне приобрести два билета на места для поцелуев?

– У нас здесь фильм ужасов показывают.

– Ничего, я со страшненькой.