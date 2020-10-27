Смешные анекдоты на 28 октября

Смешные анекдоты на 28 октября
Фото: pixabay.com
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  • Разговор сына с матерью:

– Мам, а ты мне какую рубашку дашь?

– Красную, с короткими рукавами. А что такое?

– Да мне нужно знать, докуда руки мыть.

  • Муж с женой ссорятся. Неожиданно женщина заявляет:

– Ну-ка стих!

Муж удивленно:

– Стих? Какой еще стих?

– Стих – это глагол! Сел и стих, пока не влетело.

  • Мужчина подходит к инструктору:

– Подскажите, пожалуйста, сколько стоит прыжок с парашютом?

– 10 тысяч.

– А если парашют не раскроется?

– Тогда мы вернем вам деньги.

  • На приеме у офтальмолога.

– Прочтите, пожалуйста, последнюю строчку.

– Я не могу.

– Значит, у вас близорукость.

– Прекрасно… Всю жизнь был неграмотным, так теперь еще и близорукий.

  • Приходит парень в кинотеатр.

– Здравствуйте! Можно мне приобрести два билета на места для поцелуев?

– У нас здесь фильм ужасов показывают.

– Ничего, я со страшненькой.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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