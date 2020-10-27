Проблемы полуострова с водой будут только усугубляться, считают в Незалежной

Крым находится на грани экологической катастрофы. За последние годы на полуострове высохли десять озер, а через 30 лет исчезнут и остальные. Подобное русофобское заявление появилось в украинских СМИ, которым не дает покоя проблема с водой в регионе.

Экологи обратили внимание на горное озеро в районе Большой Ялты – по их словам, оно высохло за полгода. Специалисты отметили, что на месте водоема теперь пасутся лошади. Кроме того, благодаря ему осуществлялся полив виноградников "Массандры".

Эксперт Маргарита Литвиненко считает причиной исчезновения озера отсутствие осадков и высыхание подземных источников, а также массовое бурение скважин в регионе. Экологи также сообщили о пересыхании озер Богайлы, Сасык-Сиваш и водоема возле села Залесное Бахчисарайского района.

При этом эксперты заявили антироссийски настроенному "РБК-Украина", что ситуация в Крыму будет только ухудшаться. По их словам, местные власти игнорируют предупреждения экологов.

Напомним, что полуостров столкнулся с серьезной проблемой – жители Крыма страдают от нехватки воды из-за засухи и решения Украины лишить регион пресного водоснабжения. Чем блокада обернется для Киева, рассказали в Крыму.