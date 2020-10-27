Такая же история ждет и европейскую валюту, уверен политик

Шенгенская зона в Европе в скором времени будет разрушена, и въезд во все страны, входящие в состав Евросоюза, будет проходить в условиях прежнего пограничного режима. Такое заявление сделал глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат объяснил, что причиной описанного им сценария стала коронавирусная эпидемия: странам Европы невыгодно свободное перемещение в условиях пандемии, так как гражданин одной страны может беспрепятственно "перевозить заразу" из одного государства в другое. По этой причине, уверен парламентарий, члены ЕС восстановят прежние режимы пересечения госграниц.

"Скорее всего, и евро исчезнет. Пусть каждая страна пользуется своей валютой для исключения влияний", – заявил Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ЛДПР добавил, что такие меры являются вынужденными из-за распространения COVID-19.

Кстати, в самом начале пандемии Жириновский заявил о необходимости исключения личных контактов, призвав власти к закрытию границ с Украиной и отмене свадеб по 300-400 человек. Политик также добавил, что молодожены имеют право целоваться лишь после проведения "санобработки".

Не так давно лидер либерал-демократов ограничил доступ в свою приемную, обвешав входную дверь предупреждающими надписями о соблюдении карантина.