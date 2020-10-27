Жириновский предсказал Евросоюзу исчезновение шенгенской зоны

Жириновский предсказал Евросоюзу исчезновение шенгенской зоны
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеОтдых станет дороже: названы новые правила въезда в Египет
Такая же история ждет и европейскую валюту, уверен политик

Шенгенская зона в Европе в скором времени будет разрушена, и въезд во все страны, входящие в состав Евросоюза, будет проходить в условиях прежнего пограничного режима. Такое заявление сделал глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат объяснил, что причиной описанного им сценария стала коронавирусная эпидемия: странам Европы невыгодно свободное перемещение в условиях пандемии, так как гражданин одной страны может беспрепятственно "перевозить заразу" из одного государства в другое. По этой причине, уверен парламентарий, члены ЕС восстановят прежние режимы пересечения госграниц.

"Скорее всего, и евро исчезнет. Пусть каждая страна пользуется своей валютой для исключения влияний", – заявил Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ЛДПР добавил, что такие меры являются вынужденными из-за распространения COVID-19.

Кстати, в самом начале пандемии Жириновский заявил о необходимости исключения личных контактов, призвав власти к закрытию границ с Украиной и отмене свадеб по 300-400 человек. Политик также добавил, что молодожены имеют право целоваться лишь после проведения "санобработки".

Не так давно лидер либерал-демократов ограничил доступ в свою приемную, обвешав входную дверь предупреждающими надписями о соблюдении карантина.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Против Белоруссии началась террористическая война – президент

Лидер РБ увидел угрозу в продолжающихся протестах

Пересохнут все озера: украинцы предрекли Крыму серьезную катастрофу

Проблемы полуострова с водой будут только усугубляться, считают в Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1073 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей