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С наступлением холодов в квартире становится значительно холоднее. Приходится надевать несколько слоев одежды, чтобы хоть как-то согреться. Многие думают, что виной всему – недобросовестная ЖЭК, которая якобы топит батареи не в полную силу.
Однако в большинстве случаев проблема кроется совсем в другом. Оказывается, все тепло из дома уходит в основном через стекла. Поэтому заклеивать нужно именно их, а не оконные рамы.
Как утеплить квартиру
Вам понадобится обычная пищевая пленка. Разберемся, что нужно делать.
Ширины рулона должно примерно хватить на одну оконную створку.
Пищевая пленка не только удержит тепло, но и сохранит чистоту окон на долгое время.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как избавиться от неприятных разводов на стеклах. На помощь придет народный метод, предлагающий очистить окна с помощью чая.
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