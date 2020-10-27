Как эффективно утеплить окна с помощью подручного материала

Как эффективно утеплить окна с помощью подручного материала
Фото: pixabay.com
Маленькая хитрость поможет вернуть желаемое тепло

С наступлением холодов в квартире становится значительно холоднее. Приходится надевать несколько слоев одежды, чтобы хоть как-то согреться. Многие думают, что виной всему – недобросовестная ЖЭК, которая якобы топит батареи не в полную силу.

Однако в большинстве случаев проблема кроется совсем в другом. Оказывается, все тепло из дома уходит в основном через стекла. Поэтому заклеивать нужно именно их, а не оконные рамы.

Как утеплить квартиру

Вам понадобится обычная пищевая пленка. Разберемся, что нужно делать.

  • Тщательно вымойте те окна, которые вы собираетесь утеплять. На стеклах не должно быть разводов и прочей грязи.
  • Возьмите рулон пищевой пленки и немного сбрызните его водой.
  • После этого аккуратно заклейте стекла с внутренней и наружной стороны.

Ширины рулона должно примерно хватить на одну оконную створку.

Пищевая пленка не только удержит тепло, но и сохранит чистоту окон на долгое время.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как избавиться от неприятных разводов на стеклах. На помощь придет народный метод, предлагающий очистить окна с помощью чая. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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