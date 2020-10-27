Качество и доступность препаратов населению России гарантировано

Пока все участники рынка не будут полностью готовы к работе с маркированными лекарствами, система маркировки продолжит работу по упрощенной схеме. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С учетом повышенного спроса на некоторые препараты, регуляторы совместно с ЦРПТ разработали комплекс мер, который гарантирует бесперебойную поставку лекарств в аптеки и их доступность населению.

В частности, решено временно перейти на уведомительный режим работы. Для этого в системе предусмотрена возможность безакцептной приемки товара.

"Получив препараты, участник оборота ставит их себе на баланс, не дожидаясь подтверждения поставщика. Далее система автоматически достраивает цепь движения каждой упаковки",

- пояснили в ЦРПТ. Этот алгоритм уже проверен в действии на торговых площадках "Озон", "Фармстандарт", "Валента Фарм", Аптеки Кузбасса. Теперь им смогут воспользоваться и другие участники рынка.

Кроме того, эксперты выяснили, что раньше движение лекарств было затруднено из-за нерегламентированной проверки подтверждения кодов маркировки в момент совершения продажи. Сейчас ЦРПТ ищет решения, которые могли бы исключить подобные проверки в системе. Методические рекомендации уже разосланы аптекам.

Ведется активная работа и по оптимизации программного обеспечения системы. На днях ее перенесли на новую инфраструктуру, что существенно повысило производительность системы.

На базе ЦРПТ сформирована специальная группа для техподдержки аптек и медицинских организаций, созданы чаты в мессенджерах, а во всех субъектах РФ будут работать менеджеры, которые смогут быстро решать все проблемы, возникающие при приемке и продаже препаратов, настройке кассовых аппаратов и товаро-учетных систем, и других вопросов, связанных с движением лекарств между участниками оборота.

Система маркировки лекарств запущена в России с 1 июля 2020 года. Она позволяет отслеживать движение каждой упаковки лекарственного препарата от его производства или импорта в РФ до продажи конечному потребителю. Это гарантирует россиянам качество лекарств, приобретаемых в аптеках.