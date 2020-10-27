Эксперт предупредил о крупных вспышках на Солнце

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По словам специалиста, явление не навредит жителям Земли

На Солнце зафиксировали две крупные вспышки, одна из них – третья по силе в 2020 году. Сообщается, что они относятся к минимальному классу С и никак не влияют на людей и технику.

Главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН имени Лебедева Сергей Богачев заявил, что в этом году наблюдается усиление солнечной активности.

"Есть вероятность, что в течение суток произойдет еще ряд вспышек еще большей мощности", – сообщил специалист.

Однако это не рекорд. По прогнозу, самые мощные вспышки ожидаются через несколько лет. По некоторым данным, они будут в десятки раз сильнее нынешних, передает РИА "Новости". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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