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На Солнце зафиксировали две крупные вспышки, одна из них – третья по силе в 2020 году. Сообщается, что они относятся к минимальному классу С и никак не влияют на людей и технику.
Главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН имени Лебедева Сергей Богачев заявил, что в этом году наблюдается усиление солнечной активности.
"Есть вероятность, что в течение суток произойдет еще ряд вспышек еще большей мощности", – сообщил специалист.
Однако это не рекорд. По прогнозу, самые мощные вспышки ожидаются через несколько лет. По некоторым данным, они будут в десятки раз сильнее нынешних, передает РИА "Новости".
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