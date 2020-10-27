Прожиточный минимум пенсионера поднимут

Прожиточный минимум пенсионера поднимут
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Это отразится на ежемесячных выплатах пожилым людям по всей стране

В ближайшие три года малообеспеченные российские пенсионеры получат гарантированную прибавку к выплатам. Это обеспечит новая модель расчета величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), предложенная правительством. Расходы уже заложены в бюджет.

Как пояснили в Минтруда, в России действует правило: неработающий пенсионер должен получать от государства выплаты не ниже регионального ПМП. Если у него выходит меньше, ему полагается доплата. Но если раньше в регионах могли годами не индексировать ПМП или поднимать выплаты чисто символически, то теперь увеличение этого показателя будет идти ежегодно и одинаково по всей стране.

"Так, если в 2020 г. прожиточный минимум пенсионера составит 9240 руб., то в 2023 г. – 10 818 рублей. То есть за три года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей",

приводит РИА "Новости" пояснение Минтруда.

Ранее ПМП рассчитывался на основании потребительской корзины пожилого человека. По новой методике предполагается брать за ПМП 44,2% среднедушевого дохода россиянина. Считается, что этот показатель стабильно растет. По официальным данным, с 2013 г. по 2019 г. он увеличился на 38,5%, передает "МИР 24".

Ранее стало известно о замене пенсионных удостоверений в России.

Николай ВИКТОРОВ

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