Это отразится на ежемесячных выплатах пожилым людям по всей стране

В ближайшие три года малообеспеченные российские пенсионеры получат гарантированную прибавку к выплатам. Это обеспечит новая модель расчета величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), предложенная правительством. Расходы уже заложены в бюджет.

Как пояснили в Минтруда, в России действует правило: неработающий пенсионер должен получать от государства выплаты не ниже регионального ПМП. Если у него выходит меньше, ему полагается доплата. Но если раньше в регионах могли годами не индексировать ПМП или поднимать выплаты чисто символически, то теперь увеличение этого показателя будет идти ежегодно и одинаково по всей стране.

"Так, если в 2020 г. прожиточный минимум пенсионера составит 9240 руб., то в 2023 г. – 10 818 рублей. То есть за три года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей",

– приводит РИА "Новости" пояснение Минтруда.

Ранее ПМП рассчитывался на основании потребительской корзины пожилого человека. По новой методике предполагается брать за ПМП 44,2% среднедушевого дохода россиянина. Считается, что этот показатель стабильно растет. По официальным данным, с 2013 г. по 2019 г. он увеличился на 38,5%, передает "МИР 24".

Ранее стало известно о замене пенсионных удостоверений в России.