Эксперты Роскомнадзора намерены бороться с IT-цензурой российских СМИ

Эксперты Роскомнадзора намерены бороться с IT-цензурой российских СМИ
Фото: URA.RU/TASS
Переломить ситуацию может только вмешательство властей

Специалисты Роскомнадзора проанализировали ситуацию в интернет-среде и пришли к заключению, что зарубежные IT-организации используют в отношении отечественных СМИ строгую цензуру.

На этом фоне эксперты профильного ведомства предлагают внести поправки в российские законы с тем, чтобы оказать сопротивление подобному подходу иностранных интернет-компаний. Соответствующие инициативы направлены в парламент РФ.

По мнению представителей Роскомнадзора, без эффективных и оперативных действий со стороны российских властей переломить ситуацию не удастся. Эксперты предлагают на законодательном уровне закрепить меры реагирования в случае выявления факта цензурирования публикаций российских СМИ со стороны зарубежный компаний, передает Интерфакс.

В ведомстве отметили, что "Гугл", ("Ютуб"), "Фейсбук", "Твиттер" ввели ограничения на доступ к материалам порядка 20 отечественных СМИ, среди которых "Россия 1", РИА "Новости", "Спутник" и другие.

Помимо этого, зарубежные IT-организации достаточно часто распространяют фейковые новости. В Роскомнадзоре планируют разобраться со сложившейся ситуацией.

Ольга ФЕДОРОВА

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