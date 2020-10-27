Сергей Лавров срочно отменил все встречи и визиты

Глава МИД ушел на самоизоляцию

Сергей Лавров был вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с зараженным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. 

Из-за необходимости ограничить контакты в этот период министр иностранных дел был вынужден отменить все запланированные встречи и визиты – их перенесут на более поздний срок, когда ситуация прояснится, указано в сообщении. 

Состояние Лаврова не вызывает опасений. По данным МИД РФ, он чувствует себя хорошо.

О том, с кем именно контактировал министр не сообщается. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Париж запросил помощи у Москвы после ввода антироссийских санкций

Пятая Республика не справляется с исламскими радикалами

Прожиточный минимум пенсионера поднимут

Это отразится на ежемесячных выплатах пожилым людям по всей стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей