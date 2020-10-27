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Сергей Лавров был вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с зараженным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Из-за необходимости ограничить контакты в этот период министр иностранных дел был вынужден отменить все запланированные встречи и визиты – их перенесут на более поздний срок, когда ситуация прояснится, указано в сообщении.
Состояние Лаврова не вызывает опасений. По данным МИД РФ, он чувствует себя хорошо.
О том, с кем именно контактировал министр не сообщается.
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