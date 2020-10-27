Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Парижу срочно потребовалась помощь Москвы, а пенсионерам поднимут прожиточный минимум – эти и другие новости в ежедневной подборке.

Политика

Американцы решили помочь Украине с планами по "возвращению" Крыма.

Лавров жестко высказался о позиции Запада.

В своем ультиматуме действующей власти в Белоруссии Светлана Тихановская допустила ряд роковых ошибок. Об этом рассказал очевидец.

Лукашенко сделал заявление о гибели множества людей в Белоруссии.

Париж просит Москву о помощи. Недавно введенные Францией меры против России могут повлиять на решение Кремля.

Американцы полагают, что продление ядерного договора с Россией может обернуться для США катастрофой.

Раскрыта новая тактика сторонников Тихановской после провала ультиматума.

Антироссийские санкции больно ударили по европейцам. Теперь они просят отменить меры против России.

Армия

Советские зенитчики сбили второй американский U-2.

Турция укрыла свои F-16 от советских комплексов "Точка-У" в Азербайджане

Американцы с украинцами сделали ракету на "Южмаше"



Экономика

Достройка "Северного потока – 2", вероятнее всего, приближается к финишу. Об этом свидетельствуют новые данные по отслеживанию морских судов.

Жизнь

Пенсионерам поднимут прожиточный минимум.

В России ввели новые обязательные ограничения, связанные с коронавирусом. Они коснутся каждого россиянина.

СМИ сообщили, что к Новому году продукты на полках в магазинах могут подорожать на четверть.

На Украине прогнозируют, что ситуация в Крыму станет в разы хуже.

Шоу-бизнес

Владимир Познер резко высказался о ведущей Первого канала из-за ее скандального заявления по коронавирусу.

СМИ сообщили, что Петросяна экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус.