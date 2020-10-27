Суд отклонил жалобу Навального и ФБК по делу о взыскании 88 миллионов рублей

Суд отклонил жалобу Навального и ФБК по делу о взыскании 88 миллионов рублей
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционеру придется раскошелиться

Эксперты Арбитражного суда Московского округа оставили в силе решения двух нижестоящих инстанций по делу о взыскании средств с блогера Алексея Навального и основанного им ФБК (фонд признан иноагентом на территории РФ). Речь идет об иске ООО "Московский школьник" на сумму около 88 млн рублей.

Так, суд решил отклонить жалобу ответчиков и оставить ранее принятое по этому делу решение в силе.

Осенью прошлого года Арбитражный суд Москвы посчитал действия Навального и компании порочащими имидж ООО "Московский школьник". Так, 17 высказываний об этой организации признаны судебными экспертами ложными и наносящими ущерб репутации истца. Речь идет о ролике, который сняли сотрудники ФБК. Там команда оппозиционера "обличала" компанию-организатора школьного питания в многочисленных нарушениях.

Ответчиками по делу выступили сам Навальный, основанный им фонд и юрист фонда Любовь Соболь. Согласно судебному решению, они должны изъять материалы из интернета, а также разместить статью-опровержение.

Первая инстанция приняла решение удовлетворить иск, но не полностью. Так, истец требовал признать ложными 29 фрагментов ролика. Кроме того, компания-организатор школьного питания хотела получить с оппозиционера 1,4 млрд руб. в качестве компенсации вреда, нанесенного репутации, а также 88 млн руб. за возмещение упущенных доходов.

Как отмечает РИА "Новости", сейчас Навальный должен выплатить 29 млн руб. и более 2 млн руб. исполнительского сбора. Судебные приставы уже наложили арест на его жилище.

Также известно, что глава "Конкорд менеджмент и консалтинг" решил выкупить долг по этому делу. Евгений Пригожин сам рассчитается с компанией-организатором школьного питания, а позже взыщет деньги с Навального, Соболь и ФБК.

Ольга ФЕДОРОВА

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