Садоводы довольно часто делают это неправильно

Побелка осенью – обязательная процедура, если вы хотите защитить дерево от морозов, резких перепадов температуры и прочих негативных воздействий. Однако во время этой процедуры можно допустить ряд роковых ошибок, которые могут непоправимо навредить растению. Расскажем подробнее, чем можно и нельзя белить деревья.

Как не нужно белить деревья: самые распространенные ошибки

Первая ошибка – количество обработок

Садоводы ошибочно полагают, что побелку деревьев осенью следует проводить лишь один раз в какой-либо из месяцев. Но для того, чтобы от этой процедуры был какой-то эффект этого мало. В конце зимы деревья белят заново, поскольку за это время она подмывается дождем или снегом. Важно успеть это сделать до того, как солнце наберет активность – это происходит примерно в марте и феврале (в зависимости от региона). Это связано с началом сокодвижения в стебле, которое к вечеру снова встает из-за холода. Перепады температур приводят к трещинам, через которые может проникнуть инфекция.

Вторая ошибка – высота побелки

Самый популярный недочет – белить деревья примерно на метр в высоту от земли. В действительности побелкой нужно покрывать ствол дерева на треть и все ее нижние ветки, поскольку в них также активизируется процесс сокодвижения. Лучше всего белить дерево на высоту около 180 сантиметров.

Третья ошибка – саженцы не обрабатываются

Некоторые избегают белить молодые саженцы деревьев, опасаясь, что раствор может навредить молодой коре. Это правило справедливо в том случае, если саженец моложе 1 года, но лучше судить по ширине ствола – он должен быть больше 4 сантиметров в диаметре.

Четвертая ошибка – нет подготовки

Перед побелкой дерева его нужно подготовить: очистить от мха и прочих наростов, избавиться от отслоенной коры и гнезд насекомых. Раны и трещины в стволе обрабатываются специальными растворами – к примеру, зольным. А после начинать побелку. В противном случае от процедуры будет слабый эффект.

Пятая ошибка – побелка с помощью краски

К такой ошибке чаще всего приходят неопытные садоводы. Они, полагая, что достаточно растение покрасить белым цветом, используют краску, не предназначенную для деревьев. Однако не многие из них способны пропускать воздух. Лучше всего для побелки подходит раствор с известью, мелом или водоэмульсионная краска.