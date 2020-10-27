Пациентка три недели была подключена к аппарату ИВЛ

В Красногорской больнице №1 спасена пациентка с COVID-19 и аутоимунным заболеванием с нарушением нервно-мышечной проводимости – миастенией. Диагноз женщине был поставлен еще примерно 10 лет назад.

Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, у страдающего миастений человека может резко усилиться мышечная слабость и развиться острая дыхательная недостаточность даже от ОРВИ. Между тем, у женщины диагностировали COVID-19, ее легкие были поражены наполовину, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



По словам заведующего неврологическим отделением Максима Сутормина, пациентка не могла самостоятельно дышать. За ее жизнь боролись инфекционисты, реаниматологи, неврологи.

В инфекционном отделении женщина провела больше месяца. Три недели находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, после чего заново училась дышать. Сейчас пациентка уже выписана домой.