Жителей РФ ожидает сокращенная семидневка

Праздничная рабочая неделя наступает для граждан РФ в начале следующего месяца. Соответствующее заявление сделали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструде) 28 октября.

Как отметили в службе, предстоящая среда, которая выпадает на 4 ноября, в День народного единства, станет одним из выходных дней.

Всего в первые семь дней месяца россиян ожидают три выходных – 4, 7 и 8 ноября, передает РИА "Новости".

Как отмечает Общественная служба новостей, представитель Совфеда Сергей Леонов намерен обратиться к главе правительства России Михаилу Мишустину с предложением сделать последний день 2020 года (31 декабря) нерабочим.

Ранее сообщалось, что 3 ноября для граждан РФ наступит рабочий день с сокращенным графиком.