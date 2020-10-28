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Михаил Яснов ушел из жизни в ночь на 28 октября. Ему было 74 года. О смерти прозаика написала в соцсети его жена.
Поместив известие о кончине мужа, Ася Петрова попросила: "Не надо ничего говорить".
Накануне супруга прозаика сообщила, что он попал в реанимацию.
Михаил Гурвич (Яснов – его литературный псевдоним) родился в 1946 году в Ленинграде. Жизнь его не баловала. Будучи студентом вечернего отделения филологического факультета ЛГУ, он подрабатывал, а в короткие свободные минуты сочинял, писал для разных издательств.
Под его пером родились рассказы и стихи для детей, книги "Чучело-мяучело", "Праздник букваря", "Лекарство от зевоты" и другие. Всего написал более ста произведений. Кроме того, Яснов работал переводчиком французской поэзии.
За книгу "Праздник букваря" был награжден премиями имени Самуила Маршака и имени Корнея Чуковского. а также орденом Золотого орла, отмечает "МИР24".
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