Литератор скончался в Петербурге

Михаил Яснов ушел из жизни в ночь на 28 октября. Ему было 74 года. О смерти прозаика написала в соцсети его жена.

Поместив известие о кончине мужа, Ася Петрова попросила: "Не надо ничего говорить".

Накануне супруга прозаика сообщила, что он попал в реанимацию.

Михаил Гурвич (Яснов – его литературный псевдоним) родился в 1946 году в Ленинграде. Жизнь его не баловала. Будучи студентом вечернего отделения филологического факультета ЛГУ, он подрабатывал, а в короткие свободные минуты сочинял, писал для разных издательств.

Под его пером родились рассказы и стихи для детей, книги "Чучело-мяучело", "Праздник букваря", "Лекарство от зевоты" и другие. Всего написал более ста произведений. Кроме того, Яснов работал переводчиком французской поэзии.

За книгу "Праздник букваря" был награжден премиями имени Самуила Маршака и имени Корнея Чуковского. а также орденом Золотого орла, отмечает "МИР24".