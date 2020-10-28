В Минфине считают, что существующие нормы не требуют пересмотра

Работающие пенсионеры могут остаться в 2021 г. без индексации ежемесячных выплат. С точки зрения Минфина, действующие правила вполне справедливы и не нуждаются в пересмотре.

"Минфин считает, что пенсия – это компенсация утраченного заработка. Так как человек продолжает работать, у него заработок есть",

– пояснил позицию ведомства депутат Ярослав Нилов. Накануне представители нижней палаты парламента встречались с министром финансов РФ Антоном Силуановым и обсуждали вопрос индексацию выплат всем российским пенсионерам.

Чиновник напомнил, что граждане, продолжающие работать на пенсии, получат компенсацию за эти годы, когда окончательно выйдут на заслуженный отдых, передает URA.RU. Кроме того, пересчет части пенсии на основании накопленных за предыдущий год индивидуальных баллов происходит ежегодно.

Выплаты работающим пенсионерам в РФ прекратили индексировать в 2016 году. Однако поправки к Конституции, внесенные летом 2020 г., предусматривают регулярное повышение пенсий всем гражданам. В связи с этим было разработано несколько сценариев индексаций выплат работающим пенсионерам, но в правительстве написали отрицательные отзывы на все предложения, сообщает телеканал "360". Рассмотрение вопроса в Госдуме запланировано на 29 октября.

График индексации социальных и страховых выплат остальным категориям россиян уже известен.

Ранее в Пенсионном фонде разъяснили процедуру повышения страховых выплат пенсионерам после увольнения. Ждать прибавки придется три месяца.