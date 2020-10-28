Индексация пенсий в 2021 году может не затронуть часть россиян

Индексация пенсий в 2021 году может не затронуть часть россиян
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
В Минфине считают, что существующие нормы не требуют пересмотра

Работающие пенсионеры могут остаться в 2021 г. без индексации ежемесячных выплат. С точки зрения Минфина, действующие правила вполне справедливы и не нуждаются в пересмотре.

"Минфин считает, что пенсия – это компенсация утраченного заработка. Так как человек продолжает работать, у него заработок есть", 

– пояснил позицию ведомства депутат Ярослав Нилов. Накануне представители нижней палаты парламента встречались с министром финансов РФ Антоном Силуановым и обсуждали вопрос индексацию выплат всем российским пенсионерам.

Чиновник напомнил, что граждане, продолжающие работать на пенсии, получат компенсацию за эти годы, когда окончательно выйдут на заслуженный отдых, передает URA.RU. Кроме того, пересчет части пенсии на основании накопленных за предыдущий год индивидуальных баллов происходит ежегодно.

Выплаты работающим пенсионерам в РФ прекратили индексировать в 2016 году. Однако поправки к Конституции, внесенные летом 2020 г., предусматривают регулярное повышение пенсий всем гражданам. В связи с этим было разработано несколько сценариев индексаций выплат работающим пенсионерам, но в правительстве написали отрицательные отзывы на все предложения, сообщает телеканал "360". Рассмотрение вопроса в Госдуме запланировано на 29 октября.

График индексации социальных и страховых выплат остальным категориям россиян уже известен

Ранее в Пенсионном фонде разъяснили процедуру повышения страховых выплат пенсионерам после увольнения. Ждать прибавки придется три месяца.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Мойдодыр
Ответить
Пока либерасты у власти - население страны из бедности не вылезет. А либерастов утверждают в Единой России. На следующий год выборы. Вот там и выскажут свое отношение к ЕР и работающие пенсионеры и обманутые пенсионеры в погонах и соответственно военные и члены их семей! А это уже немало!!!
1
новости партнеров

Итальянцы взвыли от последствий санкций против России

Антироссийские меры больно ударили по экономике страны

Трамп поддел Россию из-за ядерного оружия

Лидер считает, что американцам завидуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей