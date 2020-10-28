Ту-154 совершил свой последний рейс с пассажирами

Ту-154 совершил свой последний рейс с пассажирами
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Уходит эпоха советских авиалайнеров

Последний оставшийся в гражданской авиации Ту-154 совершил свой последний полет. Самолет авиакомпании "Алроса" совершил рейс из якутского города Мирный в Новосибирск со 140 пассажирами на борту.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой пресс-службы "Алросы", за последние 18 лет Ту-154 налетал почти 27,5 тыс. часов, выполнив 737 рейсов в обе стороны. Самолет перевез более 160 тыс. пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты. Парк "Алросы" от пополнил в 2013 году, а до этого принадлежал Мирнинскому авиапредприятию, указывает телеканал "360".

У авиалайнера заканчивается действия сертификата летной годности, по этой причине его и выводят из эксплуатации. Самолет пока оставят в новосибирском аэропорту Толмачево, а затем в "Алросе" решат, что с ним делать. Возможно, как и Ту-134, его передадут в Музей истории авиации "Толмачево". Этот борт совершил свой последний рейс в мае прошлого года.

"Алроса" – последняя авиакомпания, которая продолжала эксплуатировать советские самолеты Ту-154М и Ту-134. В сентябре 2018 года она передала в музей Ту-154 "Ижма", тот самый, который 7 сентября 2010 года совершил аварийную посадку в республике Коми на не пригодную для самолетов этого типа взлетно-посадочную полосу. На самолете вышли из строя несколько ключевых систем.

На данный момент Ту-154 остались еще у военных, кроме того, два борта продолжает эксплуатировать северокорейская авиакомпания Air Koryo.

Александр ИЛЬИН

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