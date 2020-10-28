Плоды смогут пролежать до апреля

Перед тем, как отдать предпочтение какому-то сорту яблок, садоводы обычно пробуют различные варианты. Одни деревья хорошо плодоносят, но не выдерживают сильных морозов. Другие – наоборот. Предлагаем вам обратить внимание на один сорт, который не только переживет зиму, но и порадует обилием вкусных плодов.

Сорт называется "Подарок Графскому". Рассмотрим его главные преимущества.

1. Морозостойкость

Яблони данного сорта выдерживают морозы до -42˚С. Это стало известно после испытания деревьев в конце 70-х годов 20-го века. Тогда стояла очень суровая зима, и практически все сорта погибли. "Подарок Графскому" же не только выжил, но и начал плодоносить.

2. Устойчивость к заболеваниям

Отмечается, что сорту не страшны многие грибковые заболевания, поражающие остальные яблони.

3. Качество плодов

Яблоки вырастают крупными и сочными. Внешне они похожи на магазинные – насыщенно-красные, плотные. Плоды спокойно пролежат до апреля, при этом не требуя специальных условий хранения.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как обезопасить яблоню от парши. На помощь придут эффективные средства, среди которых фитоспорин, 3%-й раствор бордоской жидкости и другие.

Кстати, британские ученые доказали, что употребление яблок и некоторых других продуктов способно снизить артериальное давление.