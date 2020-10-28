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С каждым годом мошенники находят все более изощренные способы обмана россиян. Стало известно, что сейчас они действуют в тандеме с роботами, якобы представляя колл-центры.
Схема такова – вам звонит робот и сообщает о том, что банковская карта заблокирована. Для урегулирования ситуации необходимо перезвонить по предложенному номеру. Здесь-то к афере и подключается мошенник, играя роль представителя службы безопасности банка.
Сообщается, что новая схема удешевляет стоимость атаки (цена звонка – 2,5-3,5 рубля за минуту), а также повышает ее конверсию. Еще одно преимущество данного метода для мошенников заключается в том, что большинство людей доверяют автоинформаторам, тем самым попадаясь на удочку.
Эксперты отмечают, что подобная тактика уже активно используется на территории России. Количество звонков достигает несколько сотен в день, передает "Коммерсантъ".
Примечательно, что ранее подобные колл-центры работали из тюрем. Сейчас же мошенники звонят из жилых квартир. Также зарегистрированы случаи атаки из-за границы.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, позвоните в банк по номеру, указанному на официальном сайте организации или на самой карте. Там проверенные консультанты выяснят, действительно ли произошла блокировка или нет.
Ранее "Утро.ру" поделилось советами, как вычислить телефонных мошенников.
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