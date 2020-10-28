Роскомнадзор потребовал прекратить цензуру российских СМИ

Служба направила повторный запрос западным IT-компаниям

Роскомнадзор снова потребовал от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Повторный запрос был вызван ограничениями Google доступа к фильму "Беслан", опубликованному на YouTube. Таганский суд Москвы 22 октября признал это актом цензуры.

"В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ",

– заявили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что компании продолжают ограничивать доступ к десяткам российским СМИ, в том числе РИА "Новости", RT и "Россия-1".

Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что цензура западных компаний в отношении России уже стала системой. Кроме того, участились и случаи распространения ложной информации. Так, только на YouTube выявили 278 фейков.

Предложения Роскомнадзора по принятию ответных мер уже направили в Госдуму и Совет Федерации.