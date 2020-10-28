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Генеральная уборка зачастую отнимает много времени и сил, особенно когда дело доходит до санузлов. Однако от неприятного занятия можно себя избавить, при этом поддерживая идеальную чистоту унитаза. Для этого необходимо соблюдать всего два простых правила.
Как поддерживать чистоту в ванной и туалете
Во-первых, чтобы унитаз всегда оставался белоснежным, необходимо порядка двух-трех раз в неделю обрабатывать его чистящим средством. Для этого нужно всего лишь залить моющее под ободок и распределить его по всему унитазу ершиком. Процесс займет не больше минуты, зато избавит туалет от грязи, налета и ржавчины.
Во-вторых, туалет стоит протирать не только внутри, но и снаружи – ведь в ванной тоже оседает пыль, которая скапливается в изгибах и на бачке. Упростить уборку поможет самая простая губка для мытья посуды – разумеется, для унитаза нужно выделить отдельную. Если регулярно поддерживать чистоту ободка, то туалет будет всегда выглядеть белоснежным.
Не стоит забывать и о ершике – его нужно менять хотя бы раз в полгода. При этом не обязательно каждый раз покупать всю конструкцию: зачастую щетка просто откручивается, поэтому замена не составит труда.
Быстро и эффективно отмыть унитаз можно также народными средствами. Так, с грязью отлично справляется горчичный порошок.
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