Чистоту в туалете лучше поддерживать регулярно

Генеральная уборка зачастую отнимает много времени и сил, особенно когда дело доходит до санузлов. Однако от неприятного занятия можно себя избавить, при этом поддерживая идеальную чистоту унитаза. Для этого необходимо соблюдать всего два простых правила.

Как поддерживать чистоту в ванной и туалете

Во-первых, чтобы унитаз всегда оставался белоснежным, необходимо порядка двух-трех раз в неделю обрабатывать его чистящим средством. Для этого нужно всего лишь залить моющее под ободок и распределить его по всему унитазу ершиком. Процесс займет не больше минуты, зато избавит туалет от грязи, налета и ржавчины.

Во-вторых, туалет стоит протирать не только внутри, но и снаружи – ведь в ванной тоже оседает пыль, которая скапливается в изгибах и на бачке. Упростить уборку поможет самая простая губка для мытья посуды – разумеется, для унитаза нужно выделить отдельную. Если регулярно поддерживать чистоту ободка, то туалет будет всегда выглядеть белоснежным.

Не стоит забывать и о ершике – его нужно менять хотя бы раз в полгода. При этом не обязательно каждый раз покупать всю конструкцию: зачастую щетка просто откручивается, поэтому замена не составит труда.

Быстро и эффективно отмыть унитаз можно также народными средствами. Так, с грязью отлично справляется горчичный порошок.