Тихановскую уличили в копировании стиля Тимошенко

Повторить успех украинской активистки в Белоруссии не получилось

Организаторы оппозиционных протестов в Белоруссии пытались разыграть карту, ранее сыгравшую на Украине. Для этого из домохозяйки Светланы Тихановской хотели создать узнаваемый образ лидера "Батькивщины", бывшего премьера Незалежной Юлии Тимошенко. На это обратил внимание писатель Захар Прилепин.

"Светлый плащ, тонкие руки, отличный макияж, прямой взгляд в камеру сильной, стильной и не сломленной женщины",

– отметил он приемы стилистов и политтехнологов, которые были "списаны" для Тихановской с Тимошенко.

По мнению Прилепина, белорусскую оппозиционерку даже жаль – ею "попользовались" истинные организаторы протестов, но до "свадьбы" дело не довели.

"Побеларусят, поматросят, а потом опустят и бросят",

– предрек писатель печальную судьбу белорусской активистке. При этом он предположил, что эту карту западные политтехнологи еще не раз разыграют. В частности, появление подобной фигуры Прилепин ожидает на российской политической арене.

Тихановская объявила себя истинным победителем на выборах президента Белоруссии 9 августа. Уехав из Республики в Литву, она возглавила оппозиционное движение и приказала Лукашенко уйти в отставку под угрозой полного коллапса экономики. Срок ультиматума истек 25 октября. По мнению экспертов, он провалился, так как Тихановская допустила несколько серьезных ошибок.