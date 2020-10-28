В ПФР в скором времени возобновят выдачу необходимых документов для пожилых людей

Пенсионные удостоверения, отмененные несколько лет назад по решению Министерства труда, вновь будут возвращены гражданам РФ с 2021 года. Соответствующее заявление сделала сегодня, 28 октября, заместитель главы соцкомитета в Совете федерации Елена Бибикова.

По словам госслужащей, после отмены удостоверений социальный комитет стал получать многочисленные обращения. Во время осенней сессии вопрос о возвращении документов был направлен главе Минтруда Антону Котякову. В ходе заседания члены комитета отметили необходимость выдачи пенсионных удостоверений.

Бибикова добавила, что с начала следующего года отделения ПФР возобновят выдачу удостоверений, передает РИА "Новости".

Также член Совфеда добавила, что сейчас власти работают над вопросам индексации пенсионных выплат для работающих россиян пенсионного возраста. После получения предложенного варианта вопрос будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что работающая категория российских пенсионеров может остаться в следующем году без индексации, так как в Минфинансов считают такие правила вполне справедливыми и не подлежащими пересмотру: по словам парламентария, позиция финансового ведомства заключается в том, что у работающих людей нет необходимости в пенсионных выплатах.