Россиянам вернут пенсионные удостоверения

Россиянам вернут пенсионные удостоверения
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ПФР в скором времени возобновят выдачу необходимых документов для пожилых людей

Пенсионные удостоверения, отмененные несколько лет назад по решению Министерства труда, вновь будут возвращены гражданам РФ с 2021 года. Соответствующее заявление сделала сегодня, 28 октября, заместитель главы соцкомитета в Совете федерации Елена Бибикова.

По словам госслужащей, после отмены удостоверений социальный комитет стал получать многочисленные обращения. Во время осенней сессии вопрос о возвращении документов был направлен главе Минтруда Антону Котякову. В ходе заседания члены комитета отметили необходимость выдачи пенсионных удостоверений.

Бибикова добавила, что с начала следующего года отделения ПФР возобновят выдачу удостоверений, передает РИА "Новости".

Также член Совфеда добавила, что сейчас власти работают над вопросам индексации пенсионных выплат для работающих россиян пенсионного возраста. После получения предложенного варианта вопрос будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что работающая категория российских пенсионеров может остаться в следующем году без индексации, так как в Минфинансов считают такие правила вполне справедливыми и не подлежащими пересмотру: по словам парламентария, позиция финансового ведомства заключается в том, что у работающих людей нет необходимости в пенсионных выплатах.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьВася
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Нилова в тайгу .<цензура> еще та.
Гость
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"у работающих людей нет необходимости в пенсионных выплатах." А то что они платят подоходный налог,
работодатель платит пенсионные, медстрах и соцстрах - это пустяки, это что, не пополнение бюджета? А если ВСЕ работающие пенсионеры бросят работу - об этом министр думает? Всем надо будет индексировать пенсии и прекратятся поступления в бюджет - об этом министр думает? И что сразу на эти освободившиеся места хлынет толпа молодежи? Где логика, где разум? А вместо этого - удостоверения...
Гость
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<цензура> это все надо, опять людей в ПФР гонять, а потом опять отменят. Денег освоить опять захотелось наверно. Достаточно сделать ОДИН документ который будет заменять все остальные.
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