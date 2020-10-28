Смешные анекдоты на 29 октября

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– Ты такая аппетитная, я бы тебя проглотил, – обращается парень к спутнице.
Она говорит, что испытывает то же самое.
– А чем запивать будете? – любопытствует подошедший к их столику официант.
– Я перестану худеть, а отец бросит курить, – объявила мать и спросила у сына, что сделает он.
– Могу бросить школу, – последовал быстрый ответ.
– Тебе уже, наверное, мишка с зайчиком снятся...
– Нет, еще реклама идет, – бормочет четырехлетний сын сквозь дрему.
– Папа, мама, не заглядывайте, пожалуйста, в мой дневник!
Отец снял ремень, мама выпила успокоительное. Вместе они открыли дневник, а там стоят две пятерки. Родители лишились чувств.
– Ну вот, я же предупреждал! – воскликнул сын.
– Марьиванна, а сколько надо заплатить за то, чтобы навсегда закрыть ее? – поинтересовался тот.
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