Смешные анекдоты на 29 октября

Смешные анекдоты на 29 октября
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Приколы от "Утро.ру" развеселят в этот день
  •  Влюбленные пришли в ресторан на ужин. 

– Ты такая аппетитная, я бы тебя проглотил, – обращается парень к спутнице.

Она говорит, что испытывает то же самое.

– А чем запивать  будете? – любопытствует подошедший к их столику официант.

  •  В выходные родители сказали, что начинают с понедельника жить по-новому:

– Я перестану худеть, а отец бросит курить, – объявила мать и спросила у сына, что сделает он.

– Могу бросить школу, – последовал быстрый ответ.

  •  Жена – мужу:
    – Напрасно мы дочку ругали за пирсинг. С того времени, как она вставила в нос кольцо, ее стало намного проще будить по утрам.
  • Мама укладывает вечером засыпающего на ходу малыша в кровать и, пожелав ему спокойной ночи, произносит:

– Тебе уже, наверное, мишка с зайчиком снятся...

– Нет, еще реклама идет, – бормочет четырехлетний сын сквозь дрему.

  • Мальчик возвращается после уроков домой и просит:

– Папа, мама, не заглядывайте, пожалуйста, в мой дневник!

Отец снял ремень, мама выпила успокоительное. Вместе они открыли дневник, а там стоят две пятерки. Родители лишились чувств.

– Ну вот, я же предупреждал! – воскликнул сын.

  •  Учительница попросила Вовочку напомнить родителям о тысяче рублей на ремонт школы.

– Марьиванна, а сколько надо заплатить за то, чтобы навсегда закрыть ее? – поинтересовался тот.

Полина ДОРОЖКИНА

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