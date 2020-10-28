Массовую драку с турками в Одессе спровоцировал спецназ СБУ - СМИ

Несколько человек получили ранения, трое арестованы за сопротивление правоохранителям

Украинские военнослужащие обманом вывезли с рынка товар, принадлежавший представителям турецкой общины в Одессе. Об этом сообщают местные СМИ.

Конфликт произошел накануне вечером. Спецназ СБУ прибыл на рынок "Седьмой километр" и попытался забрать у одного из торговцев ткани и фурнитуру. Правоохранители заявляли, что действуют в соответствии с решением районного суда Киева в рамках дела по уклонению от налогов.

Предприниматель турецкого происхождения, у которого хотели забрать товар, настаивал, что не имеет отношения к преступлению. Он не согласился с действиями правоохранителей и в знак протеста облил себя бензином. Акт самосожжения удалось пресечь, мужчину отправили в больницу.

Тем временем его соотечественники мешали представителям СБУ забрать ткани, опасаясь, что товар потом не удастся вернуть. В результате драки несколько турок получили травмы. Еще трех человек задержали.

В какой-то момент представители СБУ заявили, что согласны пойти на компромисс и даже начали разгружать товар обратно, передает "Страна.ua". Но как только члены турецкой общины расслабились, спецназовцы запрыгнули в машины и под прикрытием автоматчиков уехали с конфискованным товаром.

Торговцы уже сообщили, что готовят иск в суд.