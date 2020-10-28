До 200 тысяч рублей: россиянам пригрозили штрафами за жестокое обращение с животными

Раскошелиться придется не только частным владельцам

В России собираются ввести дополнительное наказание за жестокое обращение с животными. Предложение штрафовать обидчиков "братьев меньших" поступило из Минюста.

Суммы, которые должны будут выложить нарушители после принятия законопроекта, колеблются от 3 до 200 тыс. рублей. Заплатят даже цирки и зоопарки.

За жестокое обращение с животными, если оно не подпадает под уголовное преступление, частные лица будут оштрафованы на 5 – 15 тыс., а юридические – на сумму до 100 тыс. рублей. Если животное находится в плохих условиях, владельцам придется выложить от 3 до 5 тыс., должностных лиц накажут на 5 – 15 тыс., а юридических на 15 – 30 тыс. рублей. 

Если человек содержит животное, занесенное в Красную книгу, и использует его во время зрелищ, ему придется заплатить 150 тыс. рублей. Зоопарки, цирки и дельфинарии за незаконное содержание животных без лицензии раскошелятся на 200 тыс. рублей. Для спецприютов в законопроекте предусмотрены отдельные штрафы.

Полина ДОРОЖКИНА

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