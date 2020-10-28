Директор театра "На Басманной" умер после отдыха в Крыму: подробности

Здорового и сильного оптимиста убил COVID-19

Директор музыкального театра "На Басманной" Юрий Архипов скончался, заразившись коронавирусом. Стали известны подробности его смерти.

Это произошло после отдыха в Крыму. После возвращения из поездки на полуостров две недели назад здоровый спортивный мужчина почти сразу почувствовал себя плохо, и скорая увезла его в больницу.

У жены заболевание COVID-19 протекало легко, а состояние Архипова ухудшалось ежедневно. Вначале он находился в реанимации, затем был переведен в другую больницу. Супругу выписали, а он скончался.

Дату и место похорон пока не назвали. В театре, которым руководил Юрий Архипов, до сих пор не могут прийти в себя.

Его запомнили как сильного, оптимистичного, трудолюбивого, ответственного и порядочного человека. Он был профессионалом высокого класса, всегда приходил на помощь и любил жизнь, пишет "МК".

Полина ДОРОЖКИНА

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