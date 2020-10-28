При уборке загрязнения с мягкого покрытия можно обойтись без дорогостоящих средств

Ковры создают в квартирах уют и хорошо могут утеплить жилище. Однако, как и на любых предметах домашнего обихода, на них со временем скапливается грязь. Для того чтобы вернуть коврам первозданный вид, можно воспользоваться подручными средствами.

Первый способ: соль с содой

При использовании данного способа можно обойтись без воды, такой метод называют "сухим". Сложных манипуляций делать не нужно. Достаточно насыпать смесь из соды с солью (в равных пропорциях) на ковер и оставить примерно на полтора часа. Потом напольное или настенное покрытие достаточно просто пропылесосить.

Второй способ: нашатырный спирт

При использовании этого средства нужно обезопасить свои дыхательные пути. Перед уборкой обязательно следует надеть маску. Итак, сначала нужно подготовить чистящий раствор. Для этого на 500 мл воды берем 1 большую ложку стирального порошка и 10 мл 10% раствора аммиака. С помощью распылителя средство нужно нанести на ковер. Теперь осталось просто почистить покрытие щеткой.

Третий способ: квашеная капуста

Достаточно необычный, но действенный метод. Капусту сначала нужно хорошенько помыть под водой, затем отжать. Теперь распределяем натуральный очиститель по поверхности ковра. Начинаем перекатывать до тех пор, пока капуста не посереет. Овощ вберет в себя всю грязь. Теперь выбрасываем капусту и оставляем ковер проветриться.

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