Гаагский суд намеренно заводят в тупик

Украина обеспечила международную следственную группу фальшивыми доказательствами по делу о гибели малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в районе воюющего Донбасса. Обвинения, которые сейчас фигурируют в голландском суде, базируется на данных СБУ и материалах расследования Bellingcat в соцсетях. Об этом заявил российско-украинский историк и публицист Владимир Корнилов.

Он напомнил, что Киев все сделал для того, чтобы якобы свидетели крушения пассажирского лайнера были "засекречены", а в суде они показания давать не будут. В свою очередь, Соединенные Штаты отказываются предоставлять спутниковые снимки момента катастрофы, ссылаясь на их некую секретность. При этом данные российской стороны следствие и вовсе не рассматривало. Суд в Гааге намеренно заведено в тупик, считает эксперт.

По его словам, представленные эсбэушниками буквально через несколько часов аудиопленки переговоров якобы ополченцев в момент трагедии, потом куда-то пропали, но затем появились новые, и такие же сфабрикованные. Зато в них звучат фамилии тех четверых граждан, которых в Гааге обвиняют в причастности к крушению "Боинга". И все это всплыло на пресс-конференции СБУ почти сразу после падения самолета. Вслед за этим на сайте голландской полиции на разных языках появилось объявление с просьбой помочь установить личности, которые присутствуют в записях.



"То есть фамилии уже названы, но доказательств нет и поэтому просим установить уже после того, как людей обвинили. Так что да, по-прежнему пленки СБУ смонтированные, отредактированные, кем-то там отрезанные, они по-прежнему фигурируют в этом суде", – подчеркнул Корнилов в интервью "ПолитНавигатору".

Адвокаты же одного из обвиняемых, который согласился участвовать в процессе, никак не могут добиться от противоположной стороны предоставить первоисточники из доказательной базы, т.е. свидетелей, дававших обвинительные показания. Но все тщетно, поскольку они засекречены по причине их безопасности.

"Вы же помните, с чего начался судебный потешный процесс в Гааге – с того, что прокуратура в первый же час своей речи говорит: "У нас есть свидетель", по-моему, "№23, который распознал среди экипажа, который вез этот "Бук", русский акцент"", – заметил политолог.

Он выразил сомнение, что найдутся специалисты, которые смогут установить, кому в Донбассе принадлежит русский акцент.

Ранее в нынешней августе известный украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что у него имеются доказательства того, что СБУ сфальсифицировала аудиопленки, предоставленные следственной группе. Он обнародовал эту липовую запись переговоров ополченцев, в которой речь идет об украинской "сушке" и захваченном ракетном арсенале.

Суд в Гааге по делу о крушении "Боинга" MH17 начался весной 2020 г. Его фигурантами в качестве обвиняемых проходят граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Процесс несколько раз прерывался, и сейчас он перенесен на 3 ноября.

15 октября стало известно, что Россия вышла из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по поводу данной трагедии.

