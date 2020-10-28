Собянин: Необходимости ввода новых ограничений в Москве сегодня нет

Принятые меры позволяют прерывать цепочки заболевания

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе за последние две недели внушает осторожный оптимизм. По его словам, принятые меры по борьбе с эпидемией позволяют прерывать цепочки распространения COVID-19, что дает экономике возможность работать.

Собянин на своем персональном сайте уточнил, что за последние семь дней прирост новых случаев заражения зафиксирован на уровне 2%. При этом все больше людей делают тесты на инфекцию. Московские врачи на прошлой неделе делали 93,2 тысячи ПЦР-тестов в сутки. Также, как подчеркнул мэр столицы, нормализовалась ситуация с госпитализацией. В день в больницу попадают около 1,2 жителей города, эта цифра за неделю увеличилась всего на 3%.

Также Собянин поведал, что в столице заработали пять резервных больниц для зараженных коронавирусом. Открылись медучреждения для больных в Крылатском, Коммунарке, Сокольниках, на Каширском шоссе и ВДНХ.

Мэр Москвы обратил внимание на то, что свободными остаются пять тысяч коек, что практически в два раза больше, чем это было в конце сентября. По словам градоначальника, сейчас нет нужды в том, чтобы переоборудовать обычные госпиталя под больных COVID-19.

"Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи",

– отметил мэр.

Собянин написал, что заметно, как ситуация улучшается, но исключать возможность ее ухудшения нельзя. Формирование коллективного иммунитета и положение в соседних регионах влияет на обстановку.

"Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности",

– добавил мэр.

Отменять действующие меры пока невозможно, но и объявлять о новых нет необходимости. Тем не менее старшеклассники продолжат получать знания дистанционно до 8 ноября. За последние дней 14 школьники стали в два раза реже заражаться коронавирусом. В конце следующей недели власти решат вопрос о том, нужно ли возвращать ребят в школы, основываясь на эпидемиологической ситуации.

Однако до 29 ноября не будут работать городские учреждения дополнительного образования.

Мэр Москвы указал на то, что на ситуацию повлиял и перевод 1,22 миллиона человек на удаленный режим работы. В транспорте стало ездить на 40% людей меньше, что снизило шансы подхватить вирус. Требование по удаленной работе, которое власти будут и дальше держать под контролем, будет действовать до 29 ноября.

До этого же числа горожане старше 65 лет и имеющие хронические заболевания будут соблюдать домашний режим. Собянин подчеркнул, что необходимо сделать все для защиты москвичей от опасности.

До 29 ноября также продолжит работать система чек-ин в развлекательных заведениях. Каждый день ею пользуются 40 тысяч человек, а многие отели и рестораны сами к ней присоединились. Благодаря этому людей быстро оповещают о том, что они могли контактировать с зараженными, пояснил Собянин.

Власти будут следить за соблюдением масочно-перчаточного режима по-прежнему строго, несмотря на положительную тенденцию. Собянин призвал горожан сохранять позитивный тренд, который наметился в последнее время.