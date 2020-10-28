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В Московской области будут судить восемь членов банды, убившей девять человек. Группировка действовала с начала 2001-го по осень 2017 года, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
За указанный период времени бандиты совершили девять убийств, многочисленные разбои и грабежи. Среди погибших оказались и члены других группировок, а также бизнесмен и главный бухгалтер.
Одну из жертв похитили, вымогали деньги, потом бросили умирать на кладбище зимой, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Отправной точкой в поимке преступников стало раскрытие убийства предпринимателя, расстрелянного в Раменском районе в 2016 году.
Трудность в расследовании была из-за давности лет ряда преступлений. Помимо этого, четыре бандита долгое время находились в розыске.
В итоге, следствие объединило в одно производство 15 уголовных дел.
В каком конкретно районе Подмосковья пройдет судебный процесс, пока неизвестно.
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