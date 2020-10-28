Как бороться со слизнями осенью: народные методы

Избавиться от вредителей поможет зола и пиво

Слизни – большая головная боль многих огородников. В особенно благоприятных для них условиях эти брюхоногие моллюски могут уничтожить большую часть урожая. Так что осенью, когда становится сыро и прохладно, они устраивают настоящее нашествие на дачный участок. Бороться с любителями поживиться сочными листьями посаженных садоводами растений можно с помощью подручных средств.

Зола

Способ, которые доказал свою эффективность на опыте многих огородников. Золу нужно хорошенько измельчить и распылить по саду. К ней также можно добавить толченый перец и порошок горчицы. Такое угощение точно не придется слизняку по вкусу, и он покинет дорогие сердцу дачника угодья.

Яичная скорлупа

Это нехитрое средство серьезно усложняет жизнь моллюскам. У слизней очень нежное брюшко, так что ползать по острым яичным скорлупкам им весьма неприятно. Садоводы могут выложить "дорожку" из толченой скорлупы на пути к растениям и тем самым отвадить слизняков от своих грядок.

Кстати, вместо яичной скорлупы можно использовать иголки хвойных деревьев, песок или древесные опилки.

Нашатырный спирт

Еще одно весьма эффективное средство против слизней. Для того чтобы создать мощное оружие борьбы с этим вредителем, нужно развести 100 г гидроксида аммония в 10 литрах воды. Полученным составом опрыскать растения и полить землю рядом с кустами. Через семь дней процедуру следует повторить.

Пиво

Этот метод пользуется большой популярностью среди дачников. Все дело в том, что ароматы хмельного напитка манят моллюсков со всего огорода. Если расставить на участке своеобразные ловушки – емкости с пивом (их нужно врыть в землю), то за неделю можно поймать всех вредителей.

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