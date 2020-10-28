Новые правила заработают уже 1 января 2021 года

Совсем скоро пособия по обязательному страхованию в Подмосковье россияне, которые продолжают трудиться, будут получать в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

С 1 января больше перестанет работать зачетная система страховых выплат. Новые правила дадут людям уверенность в том, что средства они будут получать без опозданий и в полном размере, несмотря на финансовое положение.

Пособия беременным и только родившим женщинам, а также по уходу за ребенком до полутора лет можно будет получить только с помощью карты "Мир" или на почте, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".